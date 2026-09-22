Sosoknya Unggul dan Terdepan: 4 Shio Paling Cerdas yang Selalu Selangkah Lebih Maju dalam Menghasilk

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa orang tampaknya memiliki kecerdasan luar biasa untuk menghasilkan sejumlah uang.
Mereka tahu cara menabung, membelanjakan dengan bijak, dan berinvestasi pada hal-hal yang tepat.
Astrologi Tiongkok mengatakan bahwa beberapa shio secara alami lebih baik dalam mendatangkan uang.
Dilansir horoscope, berikut empat shio paling cerdas yang selalu selangkah lebih maju dalam menghasilkan uang.
1. Kerbau
Shio Kerbau pandai memahami uang. Mereka tahu nilai suatu barang dan cara berinvestasi dengan bijak.
Mereka tidak terburu-buru dan suka membangun keuangan secara perlahan tapi pasti.
Orang-orang ini lebih suka investasi aman yang akan tumbuh seiring waktu.
Mereka juga menyukai kenyamanan, yang membuat dirinya bekerja lebih keras untuk membangun kehidupan yang kaya.
2. Kelinci
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