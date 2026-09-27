Orang Cerdas Tak Selalu Jago Matematika, Ini 8 Ciri Kepribadiannya

JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memahami informasi, mempelajari hal baru, hingga mencari solusi ketika menghadapi persoalan.

Namun, kecerdasan tidak selalu terlihat dari prestasi akademis atau kemampuan menyelesaikan soal yang sulit. Cara seseorang berpikir, menghadapi tantangan, serta memandang berbagai hal juga kerap menjadi perhatian ketika membahas karakter orang dengan tingkat kecerdasan tinggi.

Sejumlah ciri kepribadian pun sering dikaitkan dengan individu yang memiliki kemampuan kognitif tinggi. Meski demikian, karakter tersebut tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan tingkat IQ seseorang.

Dilansir dari English Jagran, berikut delapan ciri kepribadian yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki IQ tinggi.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Besar Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya tidak mudah puas hanya dengan mengetahui informasi di permukaan. Mereka terdorong untuk mencari penjelasan lebih jauh dan memahami bagaimana sesuatu dapat terjadi.

Kebiasaan tersebut membuat mereka senang mempelajari berbagai topik, mencoba pengalaman baru, serta memperluas wawasan. Rasa ingin tahu juga dapat membuat seseorang terus mengembangkan kemampuan berpikirnya.

2. Mampu Memecahkan Masalah Kemampuan menghadapi persoalan rumit menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan kecerdasan tinggi.

Mereka cenderung mencoba memahami inti masalah terlebih dahulu sebelum menentukan solusi. Dalam situasi tertentu, mereka juga dapat menggabungkan cara berpikir logis dengan pendekatan kreatif untuk menemukan jalan keluar.

Kemampuan semacam ini bermanfaat dalam berbagai aktivitas, baik pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari.