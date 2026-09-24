Bulan Penuh Rezeki, 3 Zodiak Ini Diprediksi Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026

Ilustrasi zodiak yang akan menarik kekayaan dan kesuksesan (magnific) JawaPos.com - Oktober 2026 menjadi periode yang membawa peluang finansial bagi tiga zodiak. Pergerakan Venus dan Merkurius yang memasuki fase retrograde membuat mereka terdorong untuk meninjau kembali cara mengelola uang, pekerjaan, serta peluang yang selama ini mungkin terlewatkan.

Venus mulai retrograde di Scorpio pada 3 Oktober 2026. Fase ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali hubungan dengan keuangan, termasuk kebiasaan mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, hingga cara memandang kekayaan.

Energi Scorpio juga mendorong seseorang untuk lebih jujur terhadap kondisi finansialnya. Hal-hal yang sebelumnya diabaikan bisa kembali menjadi perhatian. Bahkan, peluang yang pernah dilewatkan berpotensi terlihat dari sudut pandang yang berbeda.

Sementara itu, Merkurius akan memasuki fase retrograde di Scorpio pada 24 Oktober. Karena itu, Oktober lebih cocok digunakan untuk melakukan riset, mengevaluasi pilihan, dan menyusun strategi daripada terburu-buru mengambil keputusan finansial besar.

Dilansir dari YourTango, berikut tiga zodiak yang diprediksi memiliki peluang menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang Oktober 2026.

1. Virgo

Virgo memiliki kesempatan untuk melihat kondisi keuangan dari perspektif yang berbeda sepanjang Oktober 2026. Pada awal bulan, perkembangan mungkin terasa berjalan perlahan.

Namun, situasi tersebut justru memberikan waktu untuk mengevaluasi kembali tujuan finansial dan kehidupan yang ingin dibangun.

Bulan Baru di Libra pada 20 Oktober dapat membawa sudut pandang baru mengenai arti kekayaan dan kelimpahan bagi Virgo.

Kekayaan tidak lagi hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan atau jumlah tabungan, tetapi juga tentang bagaimana uang dapat digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sesuai dengan keinginan.

Menjelang akhir bulan, Virgo mungkin mulai tertarik pada sumber penghasilan yang lebih fleksibel. Alih-alih hanya mengandalkan pekerjaan konvensional, muncul keinginan untuk mengeksplorasi peluang pendapatan pasif atau usaha yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Peluang kerja sama juga layak diperhatikan, terutama setelah Venus retrograde bergerak kembali ke Libra pada 25 Oktober. Momentum tersebut dapat membuat Virgo lebih terbuka terhadap kemitraan yang berpotensi memberikan keuntungan.

Libra dan Scorpio sama-sama berkaitan dengan tema hubungan dan kemitraan dalam astrologi. Karena itu, peluang finansial Virgo sepanjang Oktober dapat muncul melalui kolaborasi dengan orang lain.