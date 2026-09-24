Keberuntungan Seolah Mengikuti, Ini 5 Zodiak yang Kerap Dianggap Paling Hoki

JawaPos.com - Dalam astrologi, keberuntungan sering menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Sebagian orang percaya posisi dan pengaruh planet tertentu dapat dikaitkan dengan karakter maupun pengalaman hidup seseorang.

Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi banyak faktor, seperti usaha, keputusan, kesempatan, dan kondisi yang dihadapi masing-masing individu. Astrologi sendiri lebih tepat dipandang sebagai kepercayaan atau interpretasi, bukan jaminan mengenai masa depan seseorang.

Sejumlah astrolog mengaitkan beberapa zodiak dengan peluang yang lebih besar, sikap optimistis, serta kemampuan melihat kesempatan. Dilansir dari Horoscope, berikut lima zodiak yang kerap dianggap memiliki keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

1. Sagitarius Sagitarius sering ditempatkan sebagai salah satu zodiak yang paling dekat dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, yang kerap dikaitkan dengan ekspansi, pertumbuhan, dan keberuntungan.

Karakter Sagitarius yang optimistis dan gemar mencoba pengalaman baru membuat mereka tidak takut keluar dari zona nyaman. Keberanian tersebut dipercaya dapat membawa mereka bertemu dengan berbagai peluang yang sebelumnya tidak terduga.

Dalam urusan perjalanan, pekerjaan, maupun hubungan, Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang cenderung melihat sisi positif dan berani mengambil kesempatan.

2. Leo Leo dikenal memiliki rasa percaya diri dan karisma yang kuat. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Matahari yang sering dikaitkan dengan energi, vitalitas, dan kepercayaan diri.

Kemampuan Leo untuk tampil menonjol membuat mereka mudah mendapatkan perhatian. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mengambil peran sebagai pemimpin dan berani menghadapi tantangan.

Menurut kepercayaan astrologi, keberanian tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan. Leo dianggap memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang ketika kesempatan datang.