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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.12 WIB

4 Zodiak Ini Suka Hidup Teratur, Hobi Membuat To Do List untuk Menjalani Aktivitas Sehari-Hari

Ilustrasi to do list/Magnific - Image

Ilustrasi to do list/Magnific

JawaPos.com - Pada kehidupan sehari-hari, beberapa zodiak dikenal sebagai sosok yang unggul dalam mengatur rutinitas.

Mereka menjalani hari secara terstruktur dan menyukai cara hidup yang sistematis. Empat zodiak ini cenderung tidak menyukai ketidakpastian, sehingga memilih menjalani rutinitas sehari-hari yang terukur dan terencana,

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia. yang dikutip pada (24/9) empat zodiak berikut dikenal memiliki keseharian yang teratur dan sistematis.  

Virgo senang membuat jadwal yang terperinci serta daftar tugas yang harus diselesaikan. Sifat mereka yang teliti membuat berbagai hal dapat berjalan dengan lancar. Bagi virgo, rutinitas terstruktur bukan hanya kebutuhan, tetapi juga sumber ketenangan.

Capricorn dikenal memiliki kedisiplinan dan tekad yang kuat. Mereka bahkan dapat menyusun aktivitas harian, mingguan, sampai tahunan. Rutinitas tersebut dapat berupa jadwal maupun perencanaan. Komitmen mereka yang kuat terhadap rutinitas membuat capricorn terus bergerak menuju tujuan yang diinginkan.

Taurus menyukai rutinitas yang sudah terbentuk dengan baik karena membuat kehidupan terasa mudah diprediksi. Taurus merasa lebih nyaman berada di lingkungan yang memungkinkan mereka mengetahui dan mengantisipasi berbagai aktivitas yang akan dijalani.

Libra selalu mencari keharmonisan dan keseimbangan. Libra senang membuat jadwal yang memungkinkan mereka menyeimbangkan pekerjaan, waktu luang, dan kehidupan sosial. Pendekatan mereka yang terstruktur terhadap rutinitas membantu libra mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan.

Cancer merasa nyaman dan aman saat menjalin rutinitas yang terstruktur. Mulai dari merencanakan sesuatu sampai memastikan berbagai hal dipersiapkan dengan penuh perhatian. Dedikasi cancer terhadap rutinitas membantu mereka menciptakan lingkungan yang stabil, sehingga orang disekitarnya dapat merasa aman, nyaman, dan dihargai.

Editor: Hanny Suwindari
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