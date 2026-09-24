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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.09 WIB

5 Zodiak yang Betah Pacaran di Rumah, Menikmati Waktu Berkualitas Bersama Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Sebagian pasangan gemar menghabiskan akhir pekan dengan beraktivitas di luar ruangan.

Namun, ada juga zodiak yang lebih memilih untuk tetap berada di dalam rumah dan menikmati momen bersama.

Berdasarkan informasi dari laman /collective.world yang dikutip pada (24/9) berikut lima zodiak yang justru lebih suka memiliki pasangan anak rumahan. 

Taurus tidak ingin menghabiskan setiap malam dengan berpergian atau berada di luar rumah. Taurus tidak ingin  menghabiskan setiap malam dengan bepergian. Mereka menyukai ketenangan bersama orang rumah. 

Capricorn tidak perlu terus menerus menghadiri acara untuk merasa bahagia. Selama mereka masih bersama pasangan, mereka sudah merasa cukup. Apapun aktivitasnya, mereka senang menikmati waktu berkualitas berdua bersama pasangan.

Cancer ingin menciptakan tempat yang hangat dan nyaman sehingga siapapun merasa diterima saat berada di dalamnya. Cancer tidak keberatan menghabiskan waktu di rumah bersama pasangannya. Cancer menikmati aktivitas di rumah. 

Virgo berpendapat bahwa pergi di luar membutuhkan biaya yang cukup besar. Virgo tidak ingin pergi keluar setiap malam dan menghabiskan penghasilan yang diperoleh dengan susah payah. Mereka lebih cocok dengan pasangan yang mampu menikmati hal-hal sederhana.

Pisces akan tetap menikmati waktu bersama, selama pasangan berada di sisi mereka. Suasana di rumah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengobrol tentang kehidupan masing-masing.

Waktu tersebut dapat membantu mereka dalam membangun hubungan yang lebih kuat.

Editor: Hanny Suwindari
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