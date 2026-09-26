5 Pasangan K-Drama yang Kembali Reuni Setelah Membintangi Drama Romantis 

suzy (x @infodrakor_id)

JawaPos.com – Drama Korea kembali menghadirkan kabar menarik bagi penggemar pasangan romantis.

Sejumlah aktor dan aktris yang sebelumnya sukses membangun chemistry dalam drama populer kini dipertemukan lagi melalui proyek baru.

Menurut laporan Zapzee pada 25 September 2026, setidaknya ada lima pasangan bintang K-drama yang kembali berbagi layar setelah bertahun-tahun, meski kali ini mereka hadir dengan karakter dan cerita yang berbeda.

1. Kim So Hyun dan Song Kang

Kim So Hyun dan Song Kang kembali dipertemukan dalam drama terbaru White Scandal, lima tahun setelah membintangi Love Alarm.

Drama yang diadaptasi dari webtoon ini mengisahkan Dan Yi Hyuk, seorang pewaris keluarga konglomerat sekaligus aktor yang enggan meneruskan bisnis keluarganya, dan Ji Eun Seol, mantan bintang cilik yang kariernya telah meredup.

Keduanya menjalani hubungan palsu yang perlahan berubah menjadi kesempatan untuk saling menyembuhkan luka masa lalu.

2. Moon Ga Young dan Cha Eun Woo

Chemistry Moon Ga Young dan Cha Eun Woo dalam True Beauty pada 2020 masih dikenang banyak penggemar. Kini, keduanya dikabarkan sedang mempertimbangkan proyek drama bertajuk Seorabeol Life.

Drama bertema kuliner tersebut berasal dari sutradara Bon Appétit, Your Majesty, Jang Tae Yoo. Jika resmi bergabung, proyek ini akan menjadi reuni menarik bagi keduanya, terlebih Cha Eun Woo diproyeksikan kembali ke dunia akting setelah menyelesaikan wajib militer.

3. Joy dan Choo Young Woo

Reuni Joy Red Velvet dan Choo Young Woo hadir dalam format yang berbeda. Setelah berperan sebagai pasangan muda dalam drama Once Upon a Small Town pada 2022, keduanya kini mengisi suara untuk versi sulih suara Korea film animasi fantasi Stitch Head.

Joy mengisi suara Arabella, gadis manusia yang penuh rasa ingin tahu, sedangkan Choo Young Woo memerankan Stitch Head, monster kecil yang mendambakan kasih sayang. Film tersebut dijadwalkan tayang pada 30 September 2026.