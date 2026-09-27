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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 21.22 WIB

Bukan Lagi Soal Cinta, Ini 7 Alasan Pasangan Tetap Bertahan Bersama

cara sederhana berhenti peduli pada hal-hal tidak penting dan mulai hidup bebas. ( Freepik/ DC Studio) - Image

cara sederhana berhenti peduli pada hal-hal tidak penting dan mulai hidup bebas. ( Freepik/ DC Studio)

JawaPos.com – Tidak semua pasangan yang masih tinggal bersama memiliki hubungan yang sama seperti ketika pertama kali menjalin kasih. Seiring berjalannya waktu, perasaan romantis bisa berubah dan tidak lagi sekuat sebelumnya.

Ada pasangan yang tetap mempertahankan kehidupan bersama meski kedekatan emosional dan rasa cinta perlahan berkurang. Kebiasaan, tanggung jawab, hingga berbagai pertimbangan lain dapat membuat seseorang memilih untuk tetap berada dalam sebuah hubungan.

Kondisi tersebut dapat menciptakan hubungan yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya telah mengalami perubahan secara emosional. Pasangan mungkin masih berbagi rumah dan kehidupan sehari-hari, namun hubungan mereka lebih banyak ditopang oleh kenyamanan atau kewajiban.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah tanda yang dapat terlihat pada pasangan yang tetap hidup bersama meski hubungan romantis di antara keduanya mulai memudar.

1. Lebih Mengutamakan Kenyamanan daripada Romantisme

Hubungan yang telah berjalan bertahun-tahun biasanya mengalami perubahan. Rasa berdebar dan antusiasme seperti ketika baru mengenal pasangan dapat berkurang dan digantikan oleh rasa akrab serta nyaman.

Pada sebagian pasangan, kenyamanan tersebut akhirnya menjadi alasan utama untuk mempertahankan hubungan. Mereka mungkin tidak lagi merasakan kedekatan romantis seperti dahulu, tetapi masih menikmati keberadaan satu sama lain sebagai teman atau orang yang sudah sangat dikenal.

Mempertahankan kehidupan yang sudah terbentuk juga dapat terasa lebih mudah daripada menghadapi ketidakpastian setelah berpisah. Karena itu, seseorang bisa saja memilih bertahan bukan karena hubungan masih memberikan gairah yang sama, melainkan karena kehidupan tersebut sudah terasa familiar dan aman.

2. Pertengkaran Kecil Semakin Sering Terjadi

Berkurangnya rasa cinta tidak selalu membuat pasangan berhenti bertengkar. Dalam kondisi tertentu, justru konflik kecil dapat semakin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele bisa menjadi sumber perselisihan. Kebiasaan pasangan yang dahulu masih dapat dimaklumi mungkin mulai terasa mengganggu ketika rasa puas terhadap hubungan juga ikut berkurang.

Pertengkaran tersebut terkadang bukan disebabkan persoalan besar. Ketidakpuasan yang lebih mendalam dapat muncul melalui berbagai masalah kecil yang terjadi berulang kali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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