Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 24 September 2026: Kelola Stres dengan Lebih Baik

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Kamis, 24 September 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga pikiran tetap tenang.
Beban pikiran yang terlalu lama dipendam dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin berat.
Karena itu, Aquarius sebaiknya mulai mengenali hal-hal yang menjadi sumber tekanan tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Beberapa persoalan memang membutuhkan waktu untuk menemukan jalan keluarnya, sehingga menyelesaikannya secara bertahap dapat menjadi pilihan yang lebih realistis.
Daripada terus memikirkan banyak hal sekaligus, Aquarius dapat menentukan persoalan mana yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Aktivitas fisik ringan juga bisa membantu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak sekaligus membuat pikiran mendapatkan jeda.
Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau berlari dengan santai dapat dilakukan selama kondisi tubuh memungkinkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022