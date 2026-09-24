Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 24 September 2026: Kelola Stres dengan Lebih Baik

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Kamis, 24 September 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas fisik, tetapi juga oleh kemampuan menjaga pikiran tetap tenang.

Beban pikiran yang terlalu lama dipendam dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah dan membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin berat.

Karena itu, Aquarius sebaiknya mulai mengenali hal-hal yang menjadi sumber tekanan tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Beberapa persoalan memang membutuhkan waktu untuk menemukan jalan keluarnya, sehingga menyelesaikannya secara bertahap dapat menjadi pilihan yang lebih realistis.

Daripada terus memikirkan banyak hal sekaligus, Aquarius dapat menentukan persoalan mana yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.

Aktivitas fisik ringan juga bisa membantu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk bergerak sekaligus membuat pikiran mendapatkan jeda.