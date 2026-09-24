Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 24 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 24 September 2026 perlu diperhatikan ketika pekerjaan dan tanggung jawab mulai menyita terlalu banyak tenaga.
Kebiasaan menyelesaikan berbagai urusan dengan penuh tanggung jawab memang dapat membantu pekerjaan berjalan baik, tetapi tubuh tetap membutuhkan jeda untuk memulihkan energi.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya tidak menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu diabaikan demi menyelesaikan pekerjaan.
Ketika tenaga mulai berkurang, pertimbangkan kembali pekerjaan tambahan yang sebenarnya masih dapat ditunda.
Menata ulang jadwal dan menentukan tugas yang paling penting dapat membantu mengurangi tekanan akibat terlalu banyak aktivitas dalam waktu bersamaan.
Memberikan ruang untuk beristirahat bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan membantu tubuh tetap memiliki energi untuk menjalani kegiatan berikutnya.
Capricorn juga perlu membatasi kebiasaan memikirkan pekerjaan ketika sudah memasuki waktu pribadi.
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