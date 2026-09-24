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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Kamis, 24 September 2026: Jaga Kebugaran Secara Konsisten

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026 dapat dijaga dengan membangun kebiasaan aktif yang tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh.

Berbagai bentuk olahraga sederhana dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk mendapatkan suasana yang lebih segar.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Berjalan kaki, jogging ringan, maupun melakukan peregangan dapat menjadi pilihan aktivitas yang mudah dimasukkan ke dalam rutinitas.

Sagittarius mungkin memiliki banyak agenda yang ingin diselesaikan, tetapi kesibukan jangan sampai membuat kebutuhan tubuh terabaikan.

Jika belum terbiasa berolahraga secara rutin, mulailah dengan durasi dan intensitas yang ringan sebelum meningkatkannya secara bertahap.

Tidak perlu memaksakan latihan berat hanya demi mendapatkan perubahan dalam waktu singkat.

Setelah melakukan berbagai aktivitas, Sagittarius juga perlu memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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