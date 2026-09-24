Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 24 September 2026: Jangan Abaikan Nutrisi dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Kamis, 24 September 2026 perlu menjadi perhatian ketika berbagai kesibukan membuat waktu makan dan istirahat mulai terabaikan.
Aktivitas yang padat memang dapat membuat Cancer harus membagi tenaga untuk banyak urusan, tetapi kebutuhan dasar tubuh tetap perlu dijaga.
Pastikan tubuh mendapatkan makanan yang cukup agar energi tetap tersedia untuk menjalani rutinitas sepanjang hari.
Cancer sebaiknya tidak terlalu sering menunda atau melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.
Pilih makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan jangan lupa memenuhi kebutuhan cairan agar tubuh tetap terhidrasi.
Ketika tenaga mulai terkuras setelah menjalani aktivitas panjang, berikan waktu bagi tubuh untuk berhenti sejenak sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan lainnya.
Cancer juga dapat meluangkan waktu bersama teman atau orang terdekat yang mampu memberikan suasana positif.
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