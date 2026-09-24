Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 24 September 2026: Pulihkan Energi Setelah Sibuk

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 24 September 2026, perlu mendapat perhatian setelah menjalani berbagai tanggung jawab yang cukup menguras tenaga.

Walaupun tekanan pekerjaan mungkin mulai terasa lebih ringan, tubuh tetap membutuhkan waktu untuk mengembalikan energi yang terkuras.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika jadwal mulai lebih longgar, Aries sebaiknya tidak langsung mengisinya dengan terlalu banyak aktivitas.

Manfaatkan waktu yang tersedia untuk beristirahat agar tubuh memiliki kesempatan melakukan pemulihan.

Aktivitas ringan juga dapat dipilih apabila Aries ingin tetap bergerak tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh.

Berjalan santai, melakukan peregangan, atau menghabiskan waktu sejenak di luar ruangan dapat menjadi pilihan untuk membantu membuat tubuh dan pikiran terasa lebih rileks.