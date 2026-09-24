Ramalan Karier Zodiak Libra Kamis, 24 September 2026: Perluas Jaringan Lewat Kegiatan Positif

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Libra pada Kamis, 24 September 2026 dapat menghadirkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau pekerjaan yang memberikan manfaat bagi orang lain.
Pengalaman tersebut bukan hanya memberikan ruang untuk berkontribusi, tetapi juga memungkinkan Libra bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.
Kegiatan yang membutuhkan kerja sama dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi kesempatan untuk memperluas relasi profesional.
Interaksi dengan orang baru mungkin memberikan wawasan berbeda yang berguna bagi perkembangan karier Libra ke depan.
Meski demikian, Libra tetap perlu memperhatikan tanggung jawab utama agar aktivitas tambahan tidak membuat pekerjaan yang sedang dijalankan menjadi terbengkalai.
Sebelum menyetujui sebuah tawaran, pertimbangkan waktu, tenaga, serta komitmen yang harus diberikan secara realistis.
Libra tidak perlu menerima semua permintaan hanya karena merasa tidak enak hati jika harus mengatakan tidak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022