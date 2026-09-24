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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.58 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Percaya pada Kemampuan Diri

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 24 September 2026, mengingatkan agar keyakinan terhadap kemampuan diri tidak mudah goyah hanya karena mendengar pandangan negatif dari orang lain.

Lingkungan profesional mungkin mempertemukan Pisces dengan orang yang cenderung pesimistis ketika melihat pekerjaan atau berbagai persoalan.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Mendengarkan masukan tetap menjadi bagian penting dalam mengembangkan diri, tetapi Pisces perlu memahami bahwa tidak semua komentar memiliki nilai yang sama.

Cobalah membedakan kritik yang disampaikan untuk membantu memperbaiki pekerjaan dengan perkataan yang justru membuat motivasi menurun tanpa memberikan solusi.

Ketika mendapatkan tugas atau tanggung jawab baru, arahkan perhatian pada hal-hal yang memang dapat dikendalikan.

Kerjakan setiap tugas secara bertahap dan sesuaikan hasilnya dengan kemampuan serta sumber daya yang tersedia.

Pisces juga tidak perlu terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain akan menilai hasil pekerjaannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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