Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 24 September 2026: Atur Beban Kerja dengan Bijak

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 24 September 2026, mengingatkan pentingnya mengetahui batas kemampuan ketika menghadapi berbagai tanggung jawab.

Keinginan untuk terlihat profesional dan dapat diandalkan merupakan hal yang positif, tetapi terlalu banyak menerima pekerjaan justru dapat membuat tenaga dan konsentrasi terkuras.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menyetujui tugas tambahan, Capricorn sebaiknya melihat terlebih dahulu jadwal yang dimiliki.

Perhitungkan pula energi dan kemampuan yang tersedia agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang tetap terjaga.

Tidak semua permintaan harus diterima hanya karena Capricorn merasa tidak enak jika harus menolaknya.

Mengetahui kapasitas diri merupakan bagian dari cara bekerja secara profesional, bukan tanda bahwa Capricorn memiliki ambisi yang rendah.