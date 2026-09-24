Ramalan Karier Zodiak Aquarius Kamis, 24 September 2026: Pikirkan Langkah Sebelum Memilih

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Aquarius pada Kamis, 24 September 2026, mengarah pada pentingnya berpikir tenang sebelum menentukan perubahan besar.
Rasa jenuh, kecewa, atau kurang puas terhadap pekerjaan mungkin muncul, tetapi kondisi emosional sesaat sebaiknya tidak menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan.
Jika mulai merasa membutuhkan perubahan, Aquarius dapat terlebih dahulu melihat kembali keadaan pekerjaan yang sedang dijalani.
Pertimbangkan tujuan profesional dalam jangka panjang sekaligus kemampuan yang masih perlu ditingkatkan.
Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan meninggalkan pekerjaan.
Beberapa masalah mungkin dapat diperbaiki melalui pembicaraan dengan pihak terkait, penyesuaian tanggung jawab, atau usaha mempelajari keterampilan baru.
Ketika memperoleh tawaran pekerjaan maupun tanggung jawab tambahan, Aquarius juga perlu mempelajarinya secara menyeluruh sebelum memberikan jawaban.
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