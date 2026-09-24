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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Kamis, 24 September 2026: Tampil Percaya Diri dan Terbuka

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis, 24 September 2026 dapat dipengaruhi oleh rasa percaya diri dan keberanian untuk memperlihatkan diri secara lebih terbuka.

Perhatian dari pasangan maupun seseorang yang mulai tertarik kepada Virgo dapat menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan yang lebih nyaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo tidak perlu mengubah kepribadian hanya demi menjaga ketertarikan seseorang.

Hubungan yang sehat akan lebih mudah tumbuh ketika kedua pihak dapat bersikap jujur dan merasa nyaman menjadi diri sendiri.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, Kamis ini dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui komunikasi dan perhatian sederhana.

Menanyakan kabar, mendengarkan cerita pasangan, atau menyediakan waktu untuk berbincang dapat membantu menjaga hubungan emosional tetap dekat.

Jika pasangan memiliki harapan tertentu mengenai hubungan, Virgo sebaiknya membicarakannya secara terbuka daripada membiarkan masing-masing pihak menebak apa yang diinginkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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