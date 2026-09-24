Ramalan Karier Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Atur Waktu dan Prioritas

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Gemini pada Kamis, 24 September 2026 membutuhkan pengelolaan waktu yang lebih rapi agar berbagai pekerjaan tidak menguras energi secara berlebihan.
Banyaknya gagasan dan tanggung jawab yang harus ditangani dapat membuat Gemini tergoda menyelesaikan beberapa pekerjaan sekaligus.
Berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa menentukan mana yang paling penting justru dapat membuat konsentrasi terpecah.
Karena itu, Gemini sebaiknya menetapkan urutan pekerjaan sebelum mulai menjalankan berbagai tanggung jawab yang ada.
Membuat catatan atau daftar tugas harian dapat membantu melihat pekerjaan mana yang harus segera diselesaikan dan mana yang masih bisa dikerjakan setelahnya.
Cara tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan adanya tanggung jawab yang terlupakan karena perhatian terlalu banyak terbagi.
Gemini memang dikenal mudah tergerak untuk membantu rekan kerja, tetapi jangan sampai sikap kooperatif membuat pekerjaan sendiri terus tertunda.
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