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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.08 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Perbaiki Komunikasi dengan Pasangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 24 September 2026 dapat menjadi lebih nyaman ketika komunikasi mulai diperbaiki dan persoalan yang selama ini mengganjal dibicarakan dengan terbuka.

Kesalahpahaman tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi bisa terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak diterima seperti yang dimaksudkan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini perlu memahami bahwa perbedaan sudut pandang dengan pasangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan.

Ketika muncul persoalan, jangan langsung menganggap sikap pasangan sebagai bentuk ketidakpedulian sebelum mengetahui alasan sebenarnya.

Cobalah mengajak pasangan berbicara dalam suasana yang tenang tanpa melontarkan kalimat yang justru dapat membuat masalah semakin panjang.

Dengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum menyampaikan apa yang Gemini rasakan atau pikirkan.

Kemampuan membangun hubungan bukan hanya ditentukan oleh cara mengungkapkan pendapat, tetapi juga oleh kemauan memahami perasaan orang yang berada di sisi kita.

Editor: Novia Tri Astuti
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