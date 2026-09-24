Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Perbaiki Komunikasi dengan Pasangan

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 24 September 2026 dapat menjadi lebih nyaman ketika komunikasi mulai diperbaiki dan persoalan yang selama ini mengganjal dibicarakan dengan terbuka.
Kesalahpahaman tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi bisa terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak diterima seperti yang dimaksudkan.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Gemini pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Gemini perlu memahami bahwa perbedaan sudut pandang dengan pasangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan.
Ketika muncul persoalan, jangan langsung menganggap sikap pasangan sebagai bentuk ketidakpedulian sebelum mengetahui alasan sebenarnya.
Cobalah mengajak pasangan berbicara dalam suasana yang tenang tanpa melontarkan kalimat yang justru dapat membuat masalah semakin panjang.
Dengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum menyampaikan apa yang Gemini rasakan atau pikirkan.
Kemampuan membangun hubungan bukan hanya ditentukan oleh cara mengungkapkan pendapat, tetapi juga oleh kemauan memahami perasaan orang yang berada di sisi kita.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022