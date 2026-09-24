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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 20.44 WIB

5 Zodiak Ini Mampu Membuat Orang Disekitarnya Merasa Nyaman, Bebas Jadi Diri Sendiri Saat Bersama

Ilustrasi persahabatan. (Magnific) - Image

Ilustrasi persahabatan. (Magnific)

JawaPos.com - Salah satu daya tarik yang istimewa dari zodiak berikut adalah mereka mudah membuat orang lain mereasa nyaman saat berada di dekat mereka. 

Mereka selalu memberikan kesempatan pada lawan bicara untuk menjelaskan dirinya. Keempat zodiak ini juga benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (24/9) empat zodiak ini mampu membuat orang-orang disekitarnya merasa lebih nyaman saat bersama mereka. 

Sagittarius berusaha mencari solusi atau saat melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Kemampuan mereka mengubah hasil buruk menjadi sebuah petualangan dengan cara berpikir optimis inilah yang membuat sagittarius begitu spesial.

Libra mampu melihat sisi baik dari setiap orang. Tidak heran jika mereka nyaman berada di dekat orang-orang yang mendukung dan memberikan semangat. Mereka ingin semua orang dapat hidup berdampingan dan menginginkan lingkungan yang harmonis.

Aquarius sangat terbuka terhadap orang lain. Mereka memiliki ketertarikan tulus terhadap orang lain dan mampu mengajukan pertanyaan yang membuat mereka merasa lebih nyaman untuk terbuka. Hal tersebut membuat lawan bicara aquarius merasa didengar dan dihargai.

Gemini memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga peduli. Gemini menunjukkan perhatian tersebut melalui kontak mata yang tepat, tertawa saat lawan bicara mengatakan sesuatu yang menarik dan memberikan pujian yang lucu.

Pisces merasa senang saat orang lain mempercayakan cerita pribadi pada mereka. Pisces merupakan sosok yang sensitif dan memiliki empati yang besar terhadap orang lain. Pisces cenderung dapat menikmati waktu mereka dimanapun berada dan apapun yang mereka lakukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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