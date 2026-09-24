5 Zodiak Paling Santai, Tidak Mudah Panik dan Selalu Berpikir Sebelum Bereaksi

Ilustrasi bersantai. (Magnific)
JawaPos.com - Astrologi dapat membuat anda lebih memahami karakter dan kepribadian, sekaligus membantu anda menghargai karakteristik tertentu.
Beberapa zodiak termasuk sosok yang tidak mudah terpancing emosi dan cenderung mengambil waktu sejenak sebelum memberikan respon.
Mereka adalah sosok yang paling santai, terutama saat menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (24/9) berikut lima zodiak yang tidak mudah panik dan selalu berpikir sebelum bertindak.
Libra
Libra meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan berusaha melihat sisi positif dari berbagai hal. Libra meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan berusaha melihat sisi positif dari berbagai hal.
Pisces
Pisces berusaha menghindari perasaan kewalahan. Mereka tidak memenuhi jadwal dengan terlalu banyak aktivitas dan akhirnya selalu merasa kelelahan. Pisces cenderung tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan memberikan reaksi berlebihan terhadap sesuatu hanya untuk melampiaskan emosi.
Taurus
Taurus merasa tergoda untuk tidak berpikir panjang lalu langsung bereaksi. Mereka justru dapat membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk. Mereka memahami bahwa sebagian besar situasi tidak akan menjadi lebih baik hanya karena seseorang memberikan respons emosional secara spontan.
Aquarius
Aquarius tidak akan langsung merasa harus meluruskan keadaan. Mereka mampu membiarkan hal-hal tertentu berlalu begitu saja. Meskipun aquarius mungkin bukan sosok yang paling nyaman saat harus membicarakan perasaannya, bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan.
Scorpio
Scorpio merupakan sosok yang sangat bertekad dan memiliki prioritas yang jelas. Mereka memahami bahwa bereaksi dalam kondisi penuh amarah dapat membawa masalah. Oleh karena itu, mereka cenderung mengambil jarak dan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum memberikan respon.
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