Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 20.36 WIB

5 Zodiak Paling Santai, Tidak Mudah Panik dan Selalu Berpikir Sebelum Bereaksi

Ilustrasi bersantai. (Magnific) - Image

Ilustrasi bersantai. (Magnific)

JawaPos.com - Astrologi dapat membuat anda lebih memahami karakter dan kepribadian, sekaligus membantu anda menghargai karakteristik tertentu.

Beberapa zodiak termasuk sosok yang tidak mudah terpancing emosi dan cenderung mengambil waktu sejenak sebelum memberikan respon.

Mereka adalah sosok yang paling santai, terutama saat menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (24/9) berikut lima zodiak yang tidak mudah panik dan selalu berpikir sebelum bertindak. 

Libra meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan berusaha melihat sisi positif dari berbagai hal. Libra meluangkan waktu untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan berusaha melihat sisi positif dari berbagai hal.

Pisces berusaha menghindari perasaan kewalahan. Mereka tidak memenuhi jadwal dengan terlalu banyak aktivitas dan akhirnya selalu merasa kelelahan. Pisces cenderung tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan memberikan reaksi berlebihan terhadap sesuatu hanya untuk melampiaskan emosi.

Taurus merasa tergoda untuk tidak berpikir panjang lalu langsung bereaksi. Mereka justru dapat membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk. Mereka memahami bahwa sebagian besar situasi tidak akan menjadi lebih baik hanya karena seseorang memberikan respons emosional secara spontan.

Aquarius tidak akan langsung merasa harus meluruskan keadaan. Mereka mampu membiarkan hal-hal tertentu berlalu begitu saja. Meskipun aquarius mungkin bukan sosok yang paling nyaman saat harus membicarakan perasaannya, bukan berarti mereka tidak memiliki perasaan.

Scorpio merupakan sosok yang sangat bertekad dan memiliki prioritas yang jelas. Mereka memahami bahwa bereaksi dalam kondisi penuh amarah dapat membawa masalah. Oleh karena itu, mereka cenderung mengambil jarak dan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum memberikan respon.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Pola Asuh, 10 Faktor Ini Bisa Membuat Karakter Saudara Kandung Berbeda - Image
Kepribadian

Bukan Cuma Pola Asuh, 10 Faktor Ini Bisa Membuat Karakter Saudara Kandung Berbeda

Rabu, 23 September 2026 | 05.57 WIB

Rajin dan Penuh Strategi, 3 Weton Ini Disebut Punya Karakter yang Disukai Atasan - Image
Zodiak

Rajin dan Penuh Strategi, 3 Weton Ini Disebut Punya Karakter yang Disukai Atasan

Senin, 21 September 2026 | 04.33 WIB

Simak, 5 Karakter Unggul dari Weton Rabu Pon yang Menjadikannya Istimewa - Image
Kepribadian

Simak, 5 Karakter Unggul dari Weton Rabu Pon yang Menjadikannya Istimewa

Kamis, 17 September 2026 | 04.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore