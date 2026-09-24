3 Zodiak yang Hatinya Kembali Tenang Setelah Lepas dari Masa Sulit pada 24 September 2026

Ilustrasi Lepas dari Masa Sulit. (magnific)
JawaPos.com - Masa sulit tidak selalu berlangsung selamanya. Ada kalanya tekanan yang terasa berat perlahan menemukan jalan keluar, terutama ketika seseorang mulai menerima keadaan, melepaskan hal-hal yang tidak lagi dapat dikendalikan, dan membuka diri terhadap perubahan.
Pada Kamis, 24 September 2026, fase Bulan Cembung Membesar (Waxing Gibbous Moon) di Pisces menjadi latar astrologi yang dipercaya membawa energi reflektif dan emosional.
Dalam astrologi, Pisces kerap dikaitkan dengan kepekaan, penerimaan, intuisi, dan kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang telah selesai.
Kondisi tersebut menjadi gambaran menarik bagi 3 zodiak yang selama ini menghadapi tekanan, persoalan pribadi, atau penantian yang melelahkan.
Bukan berarti seluruh masalah hilang secara tiba-tiba, tetapi ada perubahan cara pandang yang membuat beban terasa lebih ringan.
Bagi Aries, Libra, dan Scorpio, 24 September dapat menjadi momentum untuk menyadari bahwa perjuangan yang panjang mulai memasuki babak baru.
Kabar yang melegakan, dukungan dari orang terdekat, hingga keberanian meninggalkan masa lalu menjadi tema yang menonjol.
Berikut 3 zodiak yang disebut memiliki peluang merasakan perubahan tersebut dilansir dari Yourtango.com.
1. Aries
Aries digambarkan sebagai zodiak yang telah mencurahkan banyak tenaga untuk mencapai sesuatu yang dianggap penting.
Selama beberapa waktu, usaha tersebut mungkin terasa belum mendapatkan hasil yang sepadan.
Anda sudah bekerja keras, terus berusaha, dan menjalankan tanggung jawab, tetapi penghargaan atau hasil yang diharapkan belum juga terlihat.
Situasi tersebut dapat menimbulkan perasaan bahwa perjuangan yang dilakukan berjalan sia-sia.
Namun, energi Bulan Cembung Membesar di Pisces pada 24 September 2026 secara astrologi dikaitkan dengan momentum untuk mengakhiri penantian emosional.
Aries berpeluang menerima informasi atau perkembangan yang membuat pikiran menjadi lebih tenang.
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