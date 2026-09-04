Kaya Bukan Alasan Sombong, 5 Shio Ini Disebut Punya Hati Tetap Membumi

ilustrasi shio yang rendah hati. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu membuat seseorang berubah menjadi pribadi yang gemar menunjukkan pencapaian. Ada orang yang justru semakin dewasa dan tetap sederhana setelah memperoleh kekayaan, jabatan, maupun popularitas.
Kerendahan hati menjadi salah satu sikap yang membuat seseorang tetap disukai meski kehidupannya sudah jauh lebih mapan. Mereka tidak menjadikan harta sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter rendah hati tersebut dipercaya lebih kuat pada sejumlah shio. Mereka disebut mampu menikmati hasil kerja keras tanpa kehilangan nilai-nilai yang sejak awal menjadi pegangan hidup.
Dilansir dari Horoscope, berikut enam shio yang dipercaya tetap membumi dan tidak mudah berubah menjadi sombong meskipun telah meraih kesuksesan besar.
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kerja keras dan kestabilan. Mereka biasanya tidak mengejar kekayaan hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain.
Ketika berhasil mencapai kondisi finansial yang mapan, mereka cenderung tetap menjalani kehidupan sesuai prinsip yang selama ini dipegang. Pamer kekayaan bukan sesuatu yang menjadi prioritas.
Pemilik shio ini juga disebut menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan. Mereka tidak mudah melupakan masa lalu maupun proses panjang yang telah dilalui untuk mencapai keberhasilan.
Sikap tersebut membuat Kerbau dipercaya mampu tetap rendah hati meskipun memiliki banyak harta.
Kelinci merupakan salah satu shio yang dikenal mengutamakan hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Bagi mereka, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki.
Sebesar apa pun pencapaian yang diraih, mereka disebut tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang telah mendukung perjalanan hidupnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah