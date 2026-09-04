Kaya Bukan Alasan Sombong, 5 Shio Ini Disebut Punya Hati Tetap Membumi

JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu membuat seseorang berubah menjadi pribadi yang gemar menunjukkan pencapaian. Ada orang yang justru semakin dewasa dan tetap sederhana setelah memperoleh kekayaan, jabatan, maupun popularitas.

Kerendahan hati menjadi salah satu sikap yang membuat seseorang tetap disukai meski kehidupannya sudah jauh lebih mapan. Mereka tidak menjadikan harta sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter rendah hati tersebut dipercaya lebih kuat pada sejumlah shio. Mereka disebut mampu menikmati hasil kerja keras tanpa kehilangan nilai-nilai yang sejak awal menjadi pegangan hidup.

Dilansir dari Horoscope, berikut enam shio yang dipercaya tetap membumi dan tidak mudah berubah menjadi sombong meskipun telah meraih kesuksesan besar.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang mengutamakan kerja keras dan kestabilan. Mereka biasanya tidak mengejar kekayaan hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Ketika berhasil mencapai kondisi finansial yang mapan, mereka cenderung tetap menjalani kehidupan sesuai prinsip yang selama ini dipegang. Pamer kekayaan bukan sesuatu yang menjadi prioritas.

Pemilik shio ini juga disebut menikmati hal-hal sederhana dalam kehidupan. Mereka tidak mudah melupakan masa lalu maupun proses panjang yang telah dilalui untuk mencapai keberhasilan.

Sikap tersebut membuat Kerbau dipercaya mampu tetap rendah hati meskipun memiliki banyak harta.

2. Shio Kelinci Kelinci merupakan salah satu shio yang dikenal mengutamakan hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Bagi mereka, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki.