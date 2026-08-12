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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.20 WIB

Punya Hati Seperti Malaikat, 6 Zodiak Ini Tetap Berbuat Baik Meski Disakiti

Ilustrasi zodiak dengan hati emas (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak dengan hati emas (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Tidak semua orang memilih membalas perlakuan buruk dengan tindakan serupa. Ada sebagian orang yang justru berusaha tetap tenang, memaafkan, dan melanjutkan hidup meskipun pernah mendapatkan perlakuan yang menyakitkan.

Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan beberapa zodiak yang dianggap memiliki empati tinggi, penyabar, serta tidak mudah menyimpan dendam.

Bagi mereka, berbuat baik bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Sebaliknya, kebaikan dianggap sebagai cara untuk menjaga diri agar pengalaman buruk tidak mengubah kepribadian mereka.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan tersebut.

1. Pisces

Pisces dikenal sebagai pribadi yang sensitif dan penuh empati. Mereka cenderung mencoba memahami perasaan orang lain sebelum memberikan penilaian.

Ketika mendapatkan perlakuan yang mengecewakan, Pisces biasanya tidak langsung menyimpan kebencian. Mereka masih bisa memberikan kesempatan kedua karena percaya bahwa seseorang dapat berubah.

Sifat mudah memaafkan tersebut membuat Pisces terkadang tetap menunjukkan kasih sayang kepada orang yang pernah menyakitinya. Mereka percaya setiap orang memiliki masalah dan perjuangannya masing-masing.

2. Libra

Libra sangat menyukai ketenangan dan berusaha menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Karena itu, mereka cenderung tidak tertarik membalas perlakuan buruk dengan konflik baru.

Ketika menghadapi masalah, Libra lebih suka mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Mereka bahkan dapat mencoba melihat persoalan dari sudut pandang orang yang menyakitinya.

Bagi Libra, menjaga keseimbangan jauh lebih penting daripada memenangkan sebuah pertengkaran. Mereka memilih meninggalkan energi negatif daripada terus terjebak dalam dendam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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