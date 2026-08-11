Miliki Hati Tulus, Kim Ji Won Berdonasi untuk Pasien Anak

JawaPos.com - Bersinar di dunia hiburan, aktris Korea Kim Ji Won diketahui memberikan donasi yang bermakna untuk yang membutuhkan

Dikutip dari Soompi, Selasa (11/8), telah berprestasi karena aktingnya, Rumah Sakit Anak Seoul National University mengungkapkan bahwa Kim Ji Won menyumbangkan 100 juta won atau 1 miliar rupiah pada tanggal 7 Agustus.

Ia membantu biaya pengobatan pasien anak dari keluarga kurang mampu serta memperbaiki fasilitas di bangsal rumah sakit yang kondisinya sudah usang.

Dana donasi tersebut akan digunakan untuk meringankan beban finansial anak-anak penderita penyakit langka yang parah.

Selain itu, donasi akan diberikan untuk keluarga mereka yang datang ke rumah sakit dari berbagai penjuru negeri.

Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi mereka untuk menjalani perawatan.

Sang aktris mengatakan, "Saya menyaksikan perjuangan tenaga medis dan anak-anak yang sakit saat syuting drama Doctor X.”