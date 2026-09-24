Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aries tampak fokus, bersemangat, dan memancarkan energi positif bagi sekitar. Aries tampak fokus untuk mengumpulkan pengetahuan, yang sumbernya bisa berupa orang yang dikenal atau buku yang dibaca.
Hal ini akan bermanfaat di masa depan, baik dalam bidang profesional maupun pribadi. Aries mungkin dapat memberikan nasihat yang baik kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan.
Zodiak taurus mungkin ingin mencari cara baru untuk mengekspresikan diri. Hal ini mungkin pendekatan yang baik, karena meningkatkan keterampilan komunikasi akan dapat membantu taurus untjk menghindari argumen dan kesalahpahaman yang tidak perlu.
Hal tersebut akan membantu menjaga hubungan yang harmonis. Tingkatkan keterampilan sosial dan diplomasimu, karena manfaatnya akan sangat besar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 24 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu meluangkan waktu untuk fokus pada apa yang sebenarnya dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, jangan cepat berpuas diri setelah bekerja keras dan gali lebih dalam tekadmu di saat-saat lemah.
Sementara itu, cobalah menelusuri terapi alternatif serta cara baru untuk mengobati penyakit ringan yang diderita. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Jika masih lajang, aries mungkin merasa frustrasi karena kurangnya perkembangan dalam kehidupan percintaan akhir-akhir ini.
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