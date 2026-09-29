Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin memperoleh kejelasan mengenai aspirasi dan tidak lagi bingung tentang jalan yang harus ditempuh. Ini adalah momen fantastis untuk menyelesaikan tugas apa pun yang ada.

Aries mungkin menemukan kesempatan untuk menjernihkan suasana dan memulai kembali. Manfaatkan dan maksimalkanlah periode yang menguntungkan ini.

Zodiak taurus mungkin akan dapat meningkatkan reputasi dan semua yang diperjuangkan. Pendapatan taurus akan terus meningkat.

Semua kerja keras taurus akhirnya akan membuahkan hasil. Teruslah bertekad dan optimis. Hargai hal-hal indah dalam hidup, karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk menabung.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Selasa, 29 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus berani mengeluarkan kualitas terbaik diri sendiri agar seseorang yang istimewa segera datang. Terkait karir, carilah bantuan jika sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan.

Sementara itu, masalah pencernaan akan teratasi dan kesehatan aries akan meningkat jika mengadopsi pola makan vegetarian. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries