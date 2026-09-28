Ramalan Zodiak Taurus Besok Selasa 29 September 2026: Jangan Terburu Menentukan Arah

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Selasa, 29 September 2026, menjadi waktu bagi Taurus untuk menjaga ketenangan ketika menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari.
Hal-hal kecil yang biasanya mudah mengganggu pikiran sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Taurus justru dapat menggunakan hari ini untuk menata kembali prioritas, memperhatikan kondisi diri, dan menentukan langkah dengan lebih tenang.
Dalam urusan asmara, ada kesempatan yang sebaiknya tidak dilewatkan begitu saja, terutama jika ada seseorang yang belakangan ini sering memenuhi pikiran.
Sementara itu, keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif sehingga Taurus dapat sedikit lebih lega dalam mengatur kebutuhan.
Di bidang karier, rasa bingung mengenai arah pekerjaan tidak harus langsung dijawab dengan keputusan besar karena masih ada waktu untuk mempertimbangkan pilihan.
Kebiasaan sehat yang sederhana juga dapat memberikan perubahan pada energi dan stamina jika dilakukan secara konsisten.
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Jawa Pos
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