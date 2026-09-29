Ramalan Zodiak Taurus 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak taurus akan menemukan bakat baru. Pengiriman peralatan baru membuat taurus merasa seperti diberi mainan untuk kesenangan diri sendiri.
Begitu berhasil mengoperasikan komputer atau mesin tersebut, taurus perlu membagi ilmu dengan rekan kerja. Mereka akan sangat terkesan dengan kemampuan teknis taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 29 September 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Bersiaplah karena zodiak taurus akan bertemu dengan seseorang yang spesial melalui situs perjodohan atau dikenalkan oleh seorang teman. Terkait karir, carilah penasihat karir profesional untuk menghilangkan keraguan tentang pilihan dan tujuan karir.
Sementara itu, cobalah mengikuti yoga dan meditasi untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada.
Cinta Taurus
Kemungkinan besar, taurus akan bertemu dengan seseorang yang istimewa melalui situs perjodohan atau dikenalkan oleh seorang teman. Apa pun yang terjadi, ini tetap merupakan kebetulan yang menyenangkan dan taurus dapat menikmatinya selama momen ini berlangsung.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022