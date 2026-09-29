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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 15.00 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak taurus akan menemukan bakat baru. Pengiriman peralatan baru membuat taurus merasa seperti diberi mainan untuk kesenangan diri sendiri. 

Begitu berhasil mengoperasikan komputer atau mesin tersebut, taurus perlu membagi ilmu dengan rekan kerja. Mereka akan sangat terkesan dengan kemampuan teknis taurus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 29 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Bersiaplah karena zodiak taurus akan bertemu dengan seseorang yang spesial melalui situs perjodohan atau dikenalkan oleh seorang teman. Terkait karir, carilah penasihat karir profesional untuk menghilangkan keraguan tentang pilihan dan tujuan karir.

Sementara itu, cobalah mengikuti yoga dan meditasi untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, berpindah ke rumah baru adalah langkah yang menguntungkan, jadi nikmatilah perubahan yang ada. 

Cinta Taurus 

Kemungkinan besar, taurus akan bertemu dengan seseorang yang istimewa melalui situs perjodohan atau dikenalkan oleh seorang teman. Apa pun yang terjadi, ini tetap merupakan kebetulan yang menyenangkan dan taurus dapat menikmatinya selama momen ini berlangsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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