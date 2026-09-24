Ramalan Zodiak Libra 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Kamis, 24 September 2026. Hari ini bukan waktu yang tepat untuk terburu-buru mengambil keputusan karena tindakan tanpa pertimbangan matang berpotensi membawa hasil yang kurang menguntungkan.

Konsentrasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan Libra, terutama dalam pekerjaan dan hubungan dengan pasangan. Luangkan waktu untuk beristirahat, menikmati hiburan, atau mendengarkan musik agar pikiran tetap tenang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (24/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin tidak dipenuhi banyak aktivitas. Libra disarankan untuk berpikir matang sebelum melakukan tindakan apa pun karena keputusan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan hasil negatif. Manfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti menikmati hiburan atau mendengarkan musik.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi menghadapi beberapa momen kurang menyenangkan. Masalah keluarga dapat memicu perbedaan pandangan dengan pasangan dan menimbulkan kesalahpahaman.

Karena itu, Libra perlu menjaga komunikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Cobalah memahami sudut pandang pasangan sebelum mengambil kesimpulan.

Karier Libra

Konsentrasi menjadi tantangan dalam pekerjaan hari ini. Kurangnya fokus dapat membuat Libra melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

Agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik, susun jadwal secara cermat dan kerjakan setiap tugas dengan lebih teliti. Hindari mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus agar fokus tetap terjaga.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian lebih. Libra berpotensi mengalami sakit kepala yang cukup berat sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.