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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 17 September 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Zodiak Libra 17 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Libra diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Kecenderungan bertindak impulsif dapat membuat sejumlah peluang berharga terlewat begitu saja.

Tekanan dalam pekerjaan dan persoalan hubungan juga berpotensi menguji kesabaran.

Dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana, Libra dapat melewati berbagai situasi tanpa memperbesar masalah.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (17/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Libra perlu mengendalikan sikap impulsif agar tidak kehilangan kesempatan yang sebenarnya cukup menjanjikan.

Pertimbangkan setiap langkah Anda dengan matang sebelum mengambil keputusan. 

Sikap cerdas dan penuh perhitungan akan membantu Anda memanfaatkan hari dengan lebih baik.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai persoalan ego antara Anda dengan pasangan.

Perbedaan sikap atau keinginan dapat memicu ketegangan jika tidak disikapi dengan bijaksana.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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