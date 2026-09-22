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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 22 September 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Zodiak Libra 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra diprediksi perlu menghadapi hari ini dengan keberanian dan tekad. 

Berbagai tantangan mungkin muncul, tetapi sikap positif dapat membantu membangun kembali kepercayaan diri sekaligus menjaga langkah tetap terarah.

Kesibukan juga akan mewarnai aktivitas Libra. Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi, berkonsentrasi, dan mengatur keuangan menjadi penting agar berbagai persoalan tidak berkembang menjadi kerugian.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (22/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menuntut keberanian dan tekad untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan.

Tetap berpikir positif agar kepercayaan diri yang sempat menurun dapat kembali terbangun. 

Menghadapi situasi dengan pikiran yang tenang akan membantu Libra menentukan langkah dengan lebih baik.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran yang sebenarnya tidak diinginkan.

Perbedaan kecil bisa berkembang menjadi persoalan jika komunikasi tidak dijaga dengan baik.

Libra sebaiknya menghindari pembicaraan yang berpotensi memicu konflik dengan pasangan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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