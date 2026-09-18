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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 18 September 2026 | 17.08 WIB

Ramalan Zodiak Libra 18 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih cermat mengatur aktivitas pada Jumat (18/9). 

Tanggung jawab yang bertambah membuat perencanaan menjadi penting agar berbagai pekerjaan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan.

Kondisi emosional juga perlu dijaga, terutama saat menghadapi pasangan maupun menjalankan urusan pekerjaan.

Tetap tenang dan menghindari keputusan yang terburu-buru akan membantu Libra melewati hari dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (18/9), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, komitmen dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini cenderung bertambah.

Karena itu, penting untuk menyusun agenda dengan baik agar seluruh tugas dapat dijalankan dengan lebih mudah. 

Hindari mengikuti emosi saat menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan atau penyelesaian masalah.

Cinta Libra

Hubungan asmara membutuhkan ketenangan dan pengendalian diri, baik oleh Anda maupun pasangan.

Jika ada perasaan yang mengganjal, bicarakan dengan pasangan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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