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Dhiaz Asihing Pamartany
Kamis, 24 September 2026 | 17.04 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 25 September 2026: Waspada Keuangan dan Konflik dengan Pasangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces Jumat, 25 September 2026, mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas.

Hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai dengan harapan sehingga Pisces dapat merasa bingung dalam menentukan langkah.

Kondisi ini juga dapat membuat Pisces kesulitan menyampaikan pendapat secara jelas kepada orang lain.

Komunikasi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih hari ini. Pilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pisces juga perlu bersiap menghadapi sejumlah urusan yang kurang sesuai rencana, termasuk pekerjaan, hubungan asmara, keuangan dan kondisi keluarga.

Berikut ramalan lengkap zodiak Pisces pada hari Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Pisces mungkin harus melakukan perjalanan yang sebenarnya tidak direncanakan.

Kondisi tersebut dapat mengganggu rencana dan membuat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi terbatas.

Selain itu, ada kemungkinan Pisces melewatkan kesempatan yang dapat mendukung perkembangan karier.

Tetap perhatikan informasi dan peluang yang datang agar tidak terlewat begitu saja.

2. Cinta

Hubungan Pisces dengan pasangan berpotensi menghadapi perdebatan. Perbedaan pendapat dapat dengan mudah berkembang menjadi pertengkaran apabila keduanya terlalu serius menanggapi suatu masalah.

Pisces sebaiknya mencoba menghadapi persoalan dengan lebih santai. Tidak semua perbedaan harus menjadi konflik. Komunikasi yang tenang dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman.

3. Keuangan

Editor: Novia Tri Astuti
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