Tak Suka Mengeluh, 7 Weton Ini Konon Punya Rezeki yang Terus Mengalir

seseorang yang pandai bersyukur hingga hartanya tak terukur./Freepik/EyeEm
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, pembahasan mengenai rezeki tidak hanya dikaitkan dengan kekayaan berupa uang atau harta benda. Sikap seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk kesederhanaan, kesabaran, dan rasa syukur, juga kerap menjadi bagian dari nilai yang diwariskan secara turun-temurun.
Salah satu pandangan yang berkembang dalam tradisi Jawa adalah keyakinan bahwa orang yang mampu mensyukuri apa yang dimiliki akan lebih mudah merasakan kecukupan dalam hidup.
Dalam Primbon Jawa, sejumlah weton juga dipercaya mempunyai karakter tertentu yang berkaitan dengan kelancaran rezeki. Penafsiran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter serta jalan rezeki yang dianggap istimewa karena dikenal tidak mudah mengeluh dan senantiasa menghargai apa yang diperoleh.
Orang yang lahir pada Senin Legi dalam penafsiran tradisional sering digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dan tidak gemar memamerkan apa yang dimiliki.
Mereka disebut mampu menikmati kehidupan tanpa terlalu terobsesi mengejar kemewahan. Sikap tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah menjaga hubungan dengan orang lain sekaligus membuka berbagai kesempatan.
Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Senin Legi juga kerap dikaitkan dengan kemampuan memperoleh hasil yang baik melalui proses yang terkadang tidak direncanakan sebelumnya.
Rabu Pahing termasuk weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan dan terbukanya berbagai kesempatan.
Mereka dipercaya memiliki semangat untuk menjalankan usaha dan tidak mudah meremehkan hasil kecil yang diperoleh. Setiap pemasukan dianggap tetap memiliki nilai selama dapat dimanfaatkan dengan baik.
Sikap suka berbagi juga sering dikaitkan dengan weton ini. Dalam pandangan tradisional, berbagi kepada sesama diyakini dapat menjaga kelancaran rezeki dan memperluas hubungan sosial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022