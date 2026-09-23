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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 23 September 2026 | 21.43 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 23 September 2026: Selektif Menerima Saran

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 23 September 2026, perlu dijaga dengan lebih bijaksana, terutama ketika menerima berbagai informasi mengenai kondisi tubuh.

Saran dari orang lain belum tentu cocok untuk setiap orang karena kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing dapat berbeda.

Karena itu, Libra sebaiknya tidak terburu-buru mengikuti nasihat kesehatan tanpa mengetahui apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika mengalami keluhan tertentu, mendapatkan penilaian dari tenaga kesehatan dapat membantu Libra memahami kondisi dengan lebih tepat.

Selain kesehatan fisik, keadaan emosional juga perlu diperhatikan karena tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi rutinitas sehari-hari.

Pikiran yang terlalu penuh atau perasaan yang belum terselesaikan dapat membuat tidur menjadi kurang nyaman, konsentrasi menurun, dan tubuh terasa lebih mudah kehilangan energi.

Ketika mulai merasa kewalahan, Libra sebaiknya memberikan jeda agar tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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