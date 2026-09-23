Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 23 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Rabu, 23 September 2026 perlu mendapat perhatian, terutama jika tubuh mulai terasa lelah setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.

Rasa lelah yang muncul sebaiknya tidak terus dipaksa untuk diabaikan karena tubuh membutuhkan waktu untuk mengembalikan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini mungkin memiliki banyak rencana dan pekerjaan yang ingin diselesaikan, tetapi tidak semuanya harus dipaksakan selesai dalam waktu bersamaan.

Ketika kondisi fisik mulai menurun, berikan kesempatan untuk beristirahat dan tunda kegiatan yang belum terlalu mendesak.

Pola makan juga perlu diperhatikan karena asupan yang kurang seimbang dapat memengaruhi energi selama menjalani rutinitas.

Usahakan memilih makanan yang lebih bergizi serta mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.