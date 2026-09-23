7 Zodiak Ini Ternyata Menyimpan Ambisi Besar Di Tahun 2026, Meski Terlihat Tenang dan Biasa Saja

Ilustrasi, orang yang menyimpan ambisi besar. Magnific/ vecstock.



JawaPos.com - Sejumlah planet mengalami pergeseran posisi di tahun 2026 ini, terutama Saturnus yang membentuk struktur dan energi tegas dari Mars.



Posisi ini memicu dorongan ambisi besar bagi beberapa zodiak.



Mereka mengalami dorongan internal, fokus, dan tekad untuk terus maju yang semakin kuat meski mereka terlihat tenang dan biasa saja.



Dilansir JawaPos.com dari elsa11 pada Rabu (23/9), berikut ini tujuh zodiak paling ambisius di tahun 2026.



1. Capricorn



Mereka layak disebut sebagai 'sang pendaki yang gigih', karena ambisi mereka jarang membutuhkan motivasi eksternal, bahkan itu menjadi bagian alami dari karakter mereka.



Saturnus yang membawa pengaruh disiplin sepanjang tahun 2026 mendorong kuat Capricorn untuk mengejar tujuan jangka panjang, sehingga mereka mengukur mengukur kesuksesan dalam hitungan dekade, bukan bulan.



Mungkin ini yang membuat ambisi Capricorn lebih tenang dibandingkan zodiak lain yang lebih vokal.



Mereka pun memandang hambatan sebagai gangguan sementara, bukan alasan untuk melambat dan jarang sekali memamerkan rencana sebelum benar-benar melaksanakannya.



Di tahun 2026, intensitas yang penuh kesabaran ini membawa Capricorn melangkah lebih jauh dari yang disadari siapa pun hingga hasil nyata terlihat.



2. Scorpio



Mereka adalah 'sang pencapaian yang obsesif'.



Ambisi mereka sering kali muncul dari kebutuhan mendalam untuk membuktikan sesuatu, baik kepada orang lain maupun diri sendiri.



Pergerakan transformatif Pluto yang melintasi Aquarius di tahun 2026 membuat Scorpio menyalurkan intensitas ke dalam tujuan-tujuan spesifik yang berisiko tinggi alih-alih memecah energi untuk banyak hal sekaligus.



Scorpio cenderung melakukan riset secara obsesif dan berkomitmen penuh begitu memutuskan bahwa sesuatu layak diperjuangkan.



Mereka jarang menyerah begitu saja, bahkan saat situasi tampak sulit.



Di tahun 2026, fokus obsesif tersebut membantu Scorpio mencapai tujuan yang mungkin membuat zodiak lain kelelahan.



3. Aries



Mereka disebut sebagai 'pesaing yang bergerak cepat', karena memiliki ambisi yang membara dan kompetitif yang berkembang pesat berkat momentum dan tahun 2026 akan memacu energi mereka secara signifikan.



Mars mendorong tindakan berani dan tegas sepanjang tahun membuat Aries mengejar tujuan dengan urgensi hingga zodiak lain merasa terintimidasi.



Aries memandang setiap tantangan sebagai perlombaan yang harus dimenangkan.



Itu menjaga motivasi mereka tetap tinggi, bahkan di masa-masa sulit sekali pun.



Mereka juga jarang menunggu izin untuk mengejar apa yang diinginkannya.



Tahun 2026 mendorong mereka bergerak cepat hingga menempatkan Aries jauh di depan para pesaing yang terlalu lama ragu-ragu.



4. Leo



'Perintis yang percaya diri', itulah Leo, karena ambisi mereka yang sering kali berpusat pada pengakuan dan keinginan untuk meninggalkan jejak yang nyata.



Energi Matahari yang kuat di tahun 2026 semakin memperkuat dorongan tersebut.



Lalu, Matahari yang membentuk aspek-aspek pemberdayaan sepanjang tahun membuat Leo sangat termotivasi untuk mengejar peran kepemimpinan atau proyek-proyek yang menonjol dan memamerkan bakatnya.



Leo cenderung menetapkan tujuan besar tanpa banyak keraguan serta mengandalkan kepercayaan diri untuk mengatasi berbagai hambatan.



Jarang sekali mereka merasa puas hanya dengan peran pendukung.



Di tahun 2026, keyakinan diri yang kuat tersebut mendorong Leo untuk meraih pencapaian yang menuntut perhatian serius.



5. Aquarius



Mereka cocok disebut 'pendobrak yang visioner', karena sering kali menyalurkan ambisi ke dalam gagasan, bukan sekadar gelar.



Mereka mengubah cara kerja daripada hanya menaiki jenjang karier konvensional.



Pluto yang melintasi Aquarius di tahun 2026 memperkuat dorongan visioner tersebut serta mengarahkan mereka pada proyek-proyek yang menantang sistem usang.



Mereka termotivasi oleh gambaran besar ketimbang imbalan instan sehingga mereka terus bekerja, bahkan saat pengakuan tak kunjung datang.



Mereka juga jarang berkompromi soal gagasan yang tidak lazim hanya supaya bisa diterima di lingkungan.



Tahun 2026, orisinalitas Aquarius yang teguh pendirian ini memicu berbagai upaya yang benar-benar inovatif dan mendobrak batasan.



6. Sagitarius



Ambisi yang terfokus pada ekspansi alih-alih menetap di satu tempat membuat Sagitarius dijuluki sebagai 'pengejar visi besar'.



Tahun 2026 semakin memperkuat dorongan tersebut secara signifikan.



Berkat Jupiter yang ekspansif dalam mendukung langkah-langkah berani, membuat Sagitarius membidik tujuan yang melibatkan perjalanan, pendidikan, atau industri yang benar-benar baru.



Mereka termotivasi oleh berbagai kemungkinan ketimbang rasa takut akan kegagalan.



Itu sebabnya, zodiak ini terus mengejar peluang yang lebih besar, bahkan setelah mengalami kemunduran.



Sagitarius jarang membiarkan satu kekecewaan menentukan arah perjalanan hidup mereka.



Di tahun 2026, kegigihan yang dilandasi optimisme ini mendorong Sagitarius mengejar tujuan-tujuan yang benar-benar ambisius.



7. Virgo



Sebut mereka 'sang perfeksionis yang mengutamakan presisi', karena ambisi yang sering dipandang sebelah mata karena wujudnya berupa upaya yang tenang dan cermat, bukan berupa pernyataan-pernyataan lantang.



Pengaruh Merkurius mempertajam fokus dan kemampuan analisis Virgo sepanjang tahun 2026 hingga mereka dapat menyalurkan ambisinya untuk menyempurnakan keahlian hingga mencapai taraf yang sungguh luar biasa.



Virgo cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri, ini memicu ambisi yang stabil dan disiplin serta tidak mudah padam.



Mereka jarang sekali mau menerima hasil yang sekadar biasa-biasa saja.



Tahun 2026, semangat ketelitian ini membantu Virgo mencapai tingkat penguasaan yang diakui orang lain, bahkan tanpa perlu mereka gembar-gemborkan sendiri.***