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Aulia Rahmi
Senin, 28 September 2026 | 07.54 WIB

4 Zodiak yang Mendadak Menemukan Celah Rezeki pada 27 September 2026, Keberuntungan Mulai Menetap

Ilustrasi Menemukan Celah Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Menemukan Celah Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Ada hari ketika keberuntungan tidak datang dengan suara keras. Tidak ada tanda yang langsung terlihat, tidak pula selalu berupa uang yang tiba-tiba bertambah.

Kadang-kadang, keberuntungan justru muncul sebagai percakapan yang tepat, keberanian mengambil keputusan, atau kesempatan kecil yang sebelumnya luput dari perhatian.

Minggu, 27 September 2026, menjadi salah satu momentum yang dalam perspektif astrologi membawa tema tersebut.

Energi Bulan Purnama sebelumnya masih terasa ketika Bulan berada di Aries dan berhadapan dengan Matahari di Libra.

Dalam astrologi, posisi tersebut menggambarkan tarik-menarik antara kepentingan pribadi dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dengan orang lain.

Situasi yang sebelumnya dibiarkan berjalan begitu saja dapat kembali diperhatikan dan mendorong seseorang untuk menentukan sikap.

Menariknya, keberuntungan tidak selalu berarti memperoleh keuntungan finansial dalam jumlah besar.

Rezeki dapat hadir melalui terbukanya akses, membaiknya hubungan, munculnya gagasan baru, atau keberanian meminta sesuatu yang memang dibutuhkan.

Ketika seseorang berhenti mempertahankan keadaan yang sudah tidak seimbang, ruang untuk menerima kemungkinan baru pun menjadi lebih terbuka.

Pada 27 September 2026, Pisces, Virgo, Sagittarius, dan Gemini menjadi 4 zodiak yang mendapatkan sorotan dalam pembacaan astrologi ini.

Masing-masing memiliki bentuk peluang yang berbeda dikutip dari Yourtango.com.

Ada yang menemukan keberanian untuk menyampaikan kebutuhan, ada yang memperoleh kejelasan, ada yang berani mengejar keinginan, dan ada pula yang menemukan kesempatan melalui sebuah percakapan.

1. Pisces

Pisces mungkin sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang diharapkan berubah.

Keinginan tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, kondisi finansial, hubungan, maupun persoalan pribadi yang belum menemukan titik terang.

Editor: Hanny Suwindari
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