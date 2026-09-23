Ramalan Karier Zodiak Libra Rabu, 23 September 2026: Tetapkan Target Secara Realistis

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Karier Libra pada Rabu, 23 September 2026, mengingatkan pentingnya menjaga ekspektasi agar tetap sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang sedang dihadapi.
Keinginan untuk mencapai perkembangan profesional tentu dapat menjadi pendorong yang positif, tetapi target yang terlalu tinggi tanpa persiapan justru berpotensi menimbulkan kekecewaan.
Sebelum menetapkan sasaran pekerjaan, Libra sebaiknya mempertimbangkan waktu, kemampuan, serta sumber daya yang benar-benar tersedia.
Jika sedang menanti hasil dari usaha yang telah dilakukan, jangan langsung menganggap proses yang berjalan lambat sebagai tanda bahwa tidak terjadi perkembangan.
Beberapa tujuan memang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil karena terdapat tahapan evaluasi dan penyesuaian yang perlu dilewati.
Libra dapat memanfaatkan hari ini untuk meninjau kembali rencana profesional yang sedang dijalankan.
Tentukan pekerjaan yang paling mendesak dan arahkan energi pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak terhadap target utama.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022