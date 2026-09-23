Ramalan Asmara Zodiak Aries Rabu, 23 September 2026: Berani Mengungkapkan Perasaan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Rabu, 23 September 2026, mendorong keberanian untuk lebih terbuka mengenai perasaan, terutama ketika sedang memiliki ketertarikan kepada seseorang.

Menahan perasaan terlalu lama memang dapat terasa lebih aman, tetapi sikap tersebut juga bisa membuat Aries kehilangan kesempatan untuk mengetahui arah hubungan yang sebenarnya.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Rabu, 23 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat seseorang yang belakangan sering menarik perhatian, Aries dapat mencari kesempatan yang nyaman untuk menunjukkan ketertarikan secara jujur.

Tidak perlu menyampaikan perasaan dengan cara yang berlebihan atau membuat orang tersebut merasa harus memberikan jawaban tertentu.

Ungkapkan apa yang dirasakan secara sederhana dan berikan ruang bagi orang lain untuk menentukan responsnya sendiri.

Aries juga perlu mempersiapkan diri bahwa keterbukaan tidak selalu menghasilkan jawaban seperti yang diharapkan.