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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.53 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 24 September 2026: Bangun Komunikasi Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 24 September 2026, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menjaga kedekatan dengan orang yang dicintai.

Kesibukan dan berbagai tanggung jawab pribadi terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada urusan sendiri hingga lupa memperhatikan apa yang sedang dirasakan pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hubungan yang nyaman membutuhkan keterlibatan dari kedua pihak, bukan hanya salah satunya yang terus berusaha memahami.

Jika terdapat persoalan yang belakangan belum sempat dibicarakan, Capricorn sebaiknya mulai membuka pembicaraan dengan suasana yang tenang.

Jangan membiarkan masalah terus tersimpan hanya karena khawatir pembicaraan tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan.

Persoalan yang dibicarakan sejak awal justru lebih mudah dipahami dan dicari jalan keluarnya dibandingkan ketika sudah menumpuk menjadi kekecewaan.

Capricorn juga tidak perlu selalu menyimpan perasaan sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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