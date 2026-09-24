Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 24 September 2026: Bangun Komunikasi Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 24 September 2026, menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menjaga kedekatan dengan orang yang dicintai.
Kesibukan dan berbagai tanggung jawab pribadi terkadang membuat Capricorn terlalu fokus pada urusan sendiri hingga lupa memperhatikan apa yang sedang dirasakan pasangan.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Hubungan yang nyaman membutuhkan keterlibatan dari kedua pihak, bukan hanya salah satunya yang terus berusaha memahami.
Jika terdapat persoalan yang belakangan belum sempat dibicarakan, Capricorn sebaiknya mulai membuka pembicaraan dengan suasana yang tenang.
Jangan membiarkan masalah terus tersimpan hanya karena khawatir pembicaraan tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan.
Persoalan yang dibicarakan sejak awal justru lebih mudah dipahami dan dicari jalan keluarnya dibandingkan ketika sudah menumpuk menjadi kekecewaan.
Capricorn juga tidak perlu selalu menyimpan perasaan sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022