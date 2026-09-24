Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 24 September 2026: Dengarkan Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 24 September 2026, menyoroti pentingnya memberikan ruang bagi perasaan pasangan dalam setiap percakapan.
Cara Aquarius menghadapi persoalan mungkin berbeda dari pasangan, sehingga sikap tertentu bisa saja disalahartikan apabila tidak disertai penjelasan yang cukup.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Ketika hubungan terasa kurang nyaman, Aquarius sebaiknya tidak langsung beranggapan bahwa pasangan sengaja mengabaikan kebutuhan atau keinginannya.
Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan alasan di balik sikapnya sebelum Aquarius menentukan kesimpulan sendiri.
Mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu menemukan persoalan yang sebenarnya dan mengurangi kesalahpahaman akibat asumsi.
Jika muncul perbedaan pandangan, pilih cara berbicara yang tenang agar kedua pihak dapat menyampaikan isi hati tanpa merasa diserang.
Aquarius juga tidak perlu selalu berusaha terlihat kuat ketika sedang bersama orang yang dicintai.
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