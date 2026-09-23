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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 23 September 2026 | 17.23 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 23 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu lebih siap menghadapi peluang yang datang. Ada kemungkinan kesempatan berharga terlewat pada saat-saat terakhir, sehingga dapat memunculkan rasa kecewa atau kesal.

Di tengah situasi tersebut, perencanaan yang matang dan konsentrasi menjadi modal penting. Aquarius juga perlu menjaga hubungan dengan pasangan, mengendalikan pengeluaran, serta memperhatikan kondisi tubuh agar aktivitas tetap berjalan dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Rabu (23/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, Aquarius mungkin tidak dapat memanfaatkan peluang berharga karena situasi yang kurang mendukung. Kesempatan tersebut bahkan berpotensi terlewat pada saat-saat terakhir dan membuat Anda merasa kecewa.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara mungkin diwarnai perasaan yang lebih sensitif. Aquarius perlu berhati-hati dalam menyampaikan perasaan agar tidak menimbulkan salah paham dengan pasangan.

Pendekatan yang ramah dan penuh pengertian akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik. Hindari membiarkan emosi sesaat memengaruhi keharmonisan bersama pasangan.

Karier Aquarius

Perencanaan dan konsentrasi yang baik akan membantu Aquarius menyelesaikan pekerjaan tanpa melakukan banyak kesalahan.

Editor: Bintang Pradewo
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