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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 16.42 WIB

IU Ceritakan Reaksi Yoo In Na: “Ini Aku!” Saat Dengar Lagu Dear My Crazy Soulmate

Iu (x @imbcnews) - Image

Iu (x @imbcnews)

JawaPos.com – IU bagikan cerita menarik mengenai reaksi Yoo In Na ketika pertama kali mendengar lagu “Dear My Crazy Soulmate”.

Menurut laporan allkpop, IU menceritakan momen tersebut saat berbincang dengan penggemar pada 16 September. Begitu lagu diperdengarkan, Yoo In Na langsung mengenali dirinya sebagai sosok yang menjadi inspirasi lagu tersebut.

IU mengungkapkan bahwa Yoo In Na spontan berkata, “Ini aku!” setelah mendengar lagu tersebut. Yoo In Na bahkan langsung mengetahui bahwa lagu itu bercerita tentang dirinya tanpa perlu mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari IU.

Reaksi spontan tersebut memperlihatkan betapa dekatnya hubungan keduanya setelah bertahun-tahun bersahabat.

Yoo In Na ternyata tidak menangis kali ini. IU justru bercanda bahwa sahabatnya tersebut belakangan menjadi semakin kuat.

Meski tanpa air mata, lagu itu tetap berhasil menyentuh selera Yoo In Na karena IU mengungkapkan bahwa “Dear My Crazy Soulmate” menjadi lagu favoritnya dari rilisan terbaru tersebut.

“Dear My Crazy Soulmate” merupakan salah satu lagu dalam digital single IU bertajuk Unknown Planet yang dirilis pada 10 September.

Rilisan tersebut berisi dua lagu, dengan IU menulis lirik untuk keduanya. Video musik “Dear My Crazy Soulmate” juga secara khusus didedikasikan kepada Yoo In Na melalui keterangan “For Yoo In-na”.

Editor: Novia Tri Astuti
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