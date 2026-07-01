Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.25 WIB

HyoRiSoo Naik Daun, Tiffany Ungkap Bocorkan Respons Lucu Byun Yo Han

Tiffany Young dalam acara The Manager. (Naver)

 

 
JawaPos.com - Tiffany Young membagikan kisah menarik sekaligus mengundang tawa mengenai kehidupannya.
 
Dalam acara MBC Omniscient Interfering View (The Manager) yang tayang pada 27 Juni 2026.
 
Member Girls Generation itu hadir sebagai bintang tamu dan berbicara mengenai berbagai aktivitasnya termasuk persiapan comeback grup yang telah dinantikan para penggemar.
 
Tiffany mengungkapkan bahwa para member tengah mempersiapkan proyek spesial untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-20 yang ditargetkan berlangsung pada musim panas mendatang.
 
Selama perbincangan, pembawa acara Song Eun Yi menyinggung grup unit HyoRiSoo yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan penggemar K-pop.
 
"Sepertinya keberadaan 'TaeTiSeo' sekarang mulai memudar. Kita telah terperangkap oleh 'HyoRiSoo,'" ucapnya.
 
HyoRiSoo sendiri merupakan unit yang terdiri dari Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung yang dibentuk secara spontan dan bercanda untuk bersaing dengan TaeTiSeo (Taeyeon, Tiffany dan Seohyun).
 
Mendengar hal tersebut, Tiffany langsung tertawa dan mengaku bahwa dirinya dan anggota Taetiseo lainnya merasa ketahuan oleh aksi para member HyoRiSoo.
 
"Kami ketahuan (oleh HyoRiSoo). Taeyeon dan Seohyun tidak bereaksi. Kurasa itu masalah yang lebih besar," ujar Tiffany dikutip dari Chosun.
 
Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah ketika Tiffany membagikan reaksi sang suami, aktor Byun Yo Han setelah menonton aktivitas Hyorisu.
 
"Suamiku menonton dan berkata, ‘Aku benar-benar tidak tahu sejauh mana kakak iparku akan bertindak,'" ucap Tiffany.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Penuh Tawa dan Nostalgia, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Sambut Lagu Debut Hyorisoo - Image
Music & Movie

Penuh Tawa dan Nostalgia, Hyoyeon, Yuri, dan Sooyoung Sambut Lagu Debut Hyorisoo

Minggu, 21 Juni 2026 | 03.04 WIB

Yoo Jae Suk Kepincut HyoRiSoo, Kolaborasi OST Akan Segera Terjadi? - Image
Entertainment

Yoo Jae Suk Kepincut HyoRiSoo, Kolaborasi OST Akan Segera Terjadi?

Selasa, 26 Mei 2026 | 18.47 WIB

Seungyoon WINNER Tawarkan YG Style ke HyoRiSoo, Netizen Auto Heboh - Image
Entertainment

Seungyoon WINNER Tawarkan YG Style ke HyoRiSoo, Netizen Auto Heboh

Jumat, 22 Mei 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore