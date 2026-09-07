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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 8 September 2026 | 01.19 WIB

Reaksi Xabi Alonso Usai Chelsea Dikalahkan Arsenal

Xabi Alonso. (ig @chelseafc) - Image

Xabi Alonso. (ig @chelseafc)

JawaPos.com - Xabi Alonso akhirnya angkat bicara setelah Chelsea harus mengakui keunggulan Arsenal dalam pertandingan sengit di Premier League.

Chelsea sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Gol cepat sempat memberikan keuntungan bagi The Blues untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Namun, situasi berubah setelah Arsenal meningkatkan tekanan, terutama di lini tengah.

Chelsea kesulitan keluar dari tekanan dan terlalu dalam bertahan. Arsenal kemudian mampu memanfaatkan momentum tersebut hingga akhirnya membawa pulang kemenangan.

Chelsea Kehilangan Kendali

Melansir Talk Chelsea, Alonso menilai pertandingan berjalan dalam beberapa fase yang berbeda. Chelsea mampu memulai dengan baik, tetapi Arsenal kemudian mengambil alih permainan.

“Ini adalah pertandingan dengan momentum yang berbeda, tahapan yang berbeda,” simpul Alonso.

“Saya rasa kami memulai pertandingan dengan baik dan 15 menit berikutnya, mereka benar-benar menekan kami. Kami bertahan terlalu rendah dan kesulitan merebut bola. 15 menit itu sulit dan kami harus berjuang keras.”

Pernyataan tersebut menggambarkan salah satu masalah utama Chelsea dalam pertandingan ini. Setelah mencetak gol lebih dulu, mereka justru kesulitan menjaga kontrol permainan.

Editor: Novia Tri Astuti
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