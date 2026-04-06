Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
06 April 2026, 20.42 WIB

Inara Rusli Ganti Nama, Netizen: Tidak Sesuai Sama Namanya

Tangkapan layar Inara Rusli yang hadir dalam podcast Denny Sumargo

JawaPos.com - Keputusan Inara Rusli mengganti nama panggung atau nama panggilan menjadi Inara Sati mendapat berbagai reaksi dari netizen di media sosial. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang menyebut namanya tidak sesuai dengan tingkah Inara, dikaitkan dengan kasus yang kini menjeratnya.

Kolom komentar podcast Nanda Persada di YouTube yang memperlihatkan konten bersama Inara Rusli mendapat banyak komentar dari netizen, menyusul pengumuman Inara mengganti nama panggung.

Netizen memberikan komentar tidak sedap dialamatkan kepada mantan istri penyanyi Virgoun itu. Netizen menyebut Inara munafik, pembohong, dan sejumlah komentar negatif lainnya.

"Nggak sesuai sama namanya (yang) jujur tapi pembohong," ujar netizen.

"Paling muak sama orang yang aslinya bejat, tapi kalau ngomong apa apa ke publik selalu bawa bawa nama agama dan Tuhan," timpal yang lainnya.

"Pret Inara ngaku iman tapi ngambil suami orang, pencitraan terus pret pret."

Banyak juga netizen yang memberikan pembelaan terhadap Inara Rusli dengan menyatakan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan tidak bijak apabila melihat orang dari satu kesalahan yang dilakukan.

"Manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita nggak boleh berkomentar kayak gitu. Kita berdoa saja mudahan-mudahan ada jalan yang terbaik untuk mereka semua. Amin," bela salah satu netizen.

"Semoga badai kak Inara segera berlalu, bisa bahagia dan hidup nya menjadi lebih baik lagi bersama ketiga anak. Jika entertainment bukan lagi rezekimu, jemputlah rezekimu dari yang lain. Kamu tidak bisa menghentikan hujatan seluruh masyarakat Indonesia yang bertubi ini, lebih baik perbanyak diam," timpal yang lainnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore