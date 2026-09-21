Ingin Lebih Cerdas, Mulai Terapkan 7 Kebiasaan Ini yang Didukung Sains

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menjadi lebih cerdas tidak selalu berarti mengisi pikiran dengan fakta melainkan, membangun kebiasaan untuk memperkuat otak.
Dalam dunia saat ini, di mana rentang perhatian semakin berkurang, tidak ada yang lebih baik daripada meningkatkan kekuatan otak.
Dilansir English jagran, berikut tujuh kebiasaan yang didukung sains untuk membuat Anda lebih cerdas dan tajam.
1. Tidur berkualitas
Tidur yang berkualitas bantu meningkatkan fungsi otak.
Orang yang tidur 7 hingga 9 jam setiap malam memiliki kinerja lebih baik dalam tugas-tugas memori, perhatian, dan logika.
Tidur yang buruk mengurangi fokus dan meningkatkan kelelahan mental.
2. Gerakan tubuh teratur
Jalan cepat selama 20 menit atau olahraga ringan setiap hari bantu meningkatkan aliran darah ke otak, suasana hati, dan kognisi.
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