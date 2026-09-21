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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 03.05 WIB

Ingin Lebih Cerdas, Mulai Terapkan 7 Kebiasaan Ini yang Didukung Sains

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang membaca buku. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjadi lebih cerdas tidak selalu berarti mengisi pikiran dengan fakta melainkan, membangun kebiasaan untuk memperkuat otak.

Dalam dunia saat ini, di mana rentang perhatian semakin berkurang, tidak ada yang lebih baik daripada meningkatkan kekuatan otak.

Menurut sains, kebiasaan sehari-hari dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kejernihan mental.

Dilansir English jagran, berikut tujuh kebiasaan yang didukung sains untuk membuat Anda lebih cerdas dan tajam.

1. Tidur berkualitas

Tidur yang berkualitas bantu meningkatkan fungsi otak.

Orang yang tidur 7 hingga 9 jam setiap malam memiliki kinerja lebih baik dalam tugas-tugas memori, perhatian, dan logika.

Tidur yang buruk mengurangi fokus dan meningkatkan kelelahan mental.

2. Gerakan tubuh teratur

Jalan cepat selama 20 menit atau olahraga ringan setiap hari bantu meningkatkan aliran darah ke otak, suasana hati, dan kognisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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